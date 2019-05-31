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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматинской области задержан разбойник, ранивший ножом 10-летнего мальчика
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане в Алматинской области, полицейские задержали 21-летнего Дархана Айдарханова, разыскиваемого по подозрению в нанесении ножевых ранений 10-летнему мальчику, передает newtimes.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

В ходе розыскных мероприятий, организованных полицией региона, подозреваемый парень был задержан в городе Ушарал. Сейчас он доставлен в Алакольскую районную полицию и помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Пострадавший мальчик продолжает находиться под наблюдением медиков в районной больнице.

29 мая в больницу Ушарала госпитализировали с ножевыми ранениями 10-летнего мальчика. Причиненные раны не представляли угрозы для его жизни, и ребенок смог описать полицейским внешность напавшего на него парня.

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