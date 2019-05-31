Представители музейного сообщества Узбекистана примут участие в выставке «Интермузей-2019»

CA-NEWS (UZ) - В период с 30 мая по 2 июня 2019 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве состоится XXI Международный фестиваль музеев «Интермузей-2019», который является одним из главных событий в сфере культуры. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Узбекистана в Москве.

Ежегодно фестиваль объединяет более 400 музеев из РФ и зарубежных стран, а также свыше 3000 музейных специалистов, участвующих в мероприятиях профессиональной деловой программы.

Делегация Узбекистана из числа представителей Министерства культуры и отечественных музеев примет участие в мероприятии. На территории Центрального выставочного зала «Манеж» сооружен национальный павильон, тематикой которого является Государственный музей-заповедник «Ичан-Кала» с технологией smart-музея.

В рамках выставки также состоится презентация нового мобильного приложения с виртуальным гидом по Ичан-Кале и 3D визуализацией. Данный принцип позволяет посетителям ознакомиться с туристическим потенциалом Узбекистана в технологическом формате и, используя камеры смартфонов, «оживили» фотографии людей и мест, изображенных на картинах.

Так, на узбекском стенде размещаются информационные таблички – при наведении на них смартфона посетитель получает доступ к кратким историческим справкам о месте. Справки будут выполнены как в виде аудиоисторий, так и в виде видеофрагментов. Тем самым, гость получает возможность провести самостоятельную экскурсию под открытым небом в Хиве, находясь при этом в Москве.