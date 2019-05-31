Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на "Детской новой волне"
- Азия и мир, общество
- 12:24, 31 мая 2019
- Просмотров: 500
CA-NEWS (CA) - Победители шоу “Голос. Дети” Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом премьерную песню “Это любовь” на концерте, открывавшем финал конкурса “Детская новая волна” в Крыму.
“Детская Новая волна” – ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Аналог “взрослой” Новой волны с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети до 12 лет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram