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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на "Детской новой волне"

CA-NEWS (CA) -  Победители шоу “Голос. Дети” Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом премьерную песню “Это любовь” на концерте, открывавшем финал конкурса “Детская новая волна” в Крыму.

“Детская Новая волна” – ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Аналог “взрослой” Новой волны с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети до 12 лет.

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Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) 30 Май 2019 в 12:06 PDT

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