Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на "Детской новой волне"

CA-NEWS (CA) - Победители шоу “Голос. Дети” Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом премьерную песню “Это любовь” на концерте, открывавшем финал конкурса “Детская новая волна” в Крыму.

“Детская Новая волна” – ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Аналог “взрослой” Новой волны с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети до 12 лет.