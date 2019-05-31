Назначен новый начальник департамента полиции Атырауской области

Камза Умбеткалиев

CA-NEWS (KZ) - Сегодня 31 мая, приказом министра внутренних дел Казахстана назначен новый начальник департамента полиции Атырауской области. Им стал Камза Умбеткалиев, передает Казинформ.

К. Умбеткалиеву 56 лет, последние три года занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Атырауской области. Выпускник Карагандинской высшей школы МВД РК, службу начинал оперуполномоченным отделения уголовного розыска УВД Атырауской области, возглавлял районные отделы полиции, в 2012-2016 г. г. - начальник УВД Атырау, затем первый заместитель начальника департамента полиции региона.

14 мая МВД Казахстана начало расследование из-за видео, на котором запечатлён начальник департамента полиции Атырауской области Аян Дуйсембаев на коне.

20 мая сообщалось, что министр внутренних дел РК по согласованию с администрацией президента РК освободил Аяна Дуйсембаева от занимаемой должности за нарушение служебной этики.

