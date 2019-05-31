В Ашхабаде началось заседание Совета глав правительств СНГ

CA-NEWS (TM) - Сегодня 31 мая, в Ашхабаде в здании кабинета министров началось заседание Совета глав правительств СНГ. В заседании участвуют главы делегаций России, Туркмении, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, передает ТАСС.

В начале заседания в узком формате председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал о повестке.

"Сейчас в узком формате предлагается обменяться мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия СНГ. Завершить заседание в узком составе предлагаем решением о дате и месте проведения следующего заседания Совета глав правительств", - сказал Лебедев.

Он рассказал, что затем участники в расширенном составе обсудят результаты заседания в узком формате. После этого они заслушают два доклада: по подготовке проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2030 года и соглашение о взаимодействии таможенных органов стран СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

По словам Лебедева, будет представлен вновь утверждаемый первый заместитель руководителя антитеррористического центра СНГ.