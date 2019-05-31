В мире нет такого проекта, когда акционер, внёсший инвестиции, становится должником,- депутаты Монголии о медно-золотом руднике Оюу-Толгой

CA-NEWS (MNG) - В мире нет такого проекта, когда акционер, внёсший инвестиции, становится должником,- говорят депутаты Монголии о медно-золотом руднике Оюу-Толгой.

29 мая на заседании постоянного комитета (ПК) парламента (Великого Государственного Хурала - ВГХ) по экономике ознакомили отчёт парламентской рабочей группы по проверке вопроса об осуществлении инвестиционного договора по использованию месторождения Оюутолгой, передает Монголия Сейчас.

Из приведённых подсчётов следует, что прибыль монгольской стороны до 2055 года составит 31 процент. В ходе проверки также установлено, что проект Оюутолгой заложен в качестве залога.

И хотя Монголия владеет 34 процентами акций проекта Оюутолгой, по состоянию на 30 марта 2019 года сумма задолженности монгольской стороны составляет $1 млрд 79 млн. При этом процентная ставка по этой задолженности возросла до $541 млн.

Согласно объяснениям министерства финансов эта задолженность по процентным ставкам Libor+6.5 (London Interbank Offered Rate – средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и на разные сроки) по сумме финансирования прибыли на 34 процента акций в $1 млрд в своё время. И если даже по предварительным подсчётам планируется получение акционерами дивидендов с акций начиная с 2038 года, в действительности этот процесс начнётся лишь с 2050 года, а к тому времени, т.е. через 30 лет запасы подземной шахты намного уменьшатся.

Монголы не знают сумму дохода от сбыта медного концентрата стороны инвестора, так как компания «Рио Тинто» скрывает этот договор от монгольской стороны и не предоставила рабочей группе для ознакомления.

Если в 2017 году компания «Рио Тинто» получила прибыль от проекта Оюутолгой в размере $744 млн, то Монголия — $175 млн. долларов. В том же году получена сумма в $133 млн в счёт оплаты менеджмента, $69 млн – за профессиональные услуги, $470 млн – за оплату процентных ставок акционеров.

Оюутолгой также оплачивает 5-процентный роялти или компенсацию за использование запасов полезных ископаемых, что ниже сумму оплаты отечественных компаний. Так, в 2015 году в счёт роялти оплачена сумма в 166 млрд. тугриков, в 2016 г. — 144 млрд., а в 2017 и 2018 гг. эта сумма снизилась до 18 млрд. тугриков.

По словам руководителя парламентской Рабочей группы Д.Тэрбишдагвы по мере повышения своих расходов стороной инвестора, повысится и размер инвестиций. Другими словами, увеличение размера инвестиций и срока действия приведёт к тому, что договор станет не прибыльным, т.е. монгольская сторона окажется в ситуации с ещё большими потерями.

Другой же парламентарий Б.Дэлгэрсайхан выступил с предложением о том, чтобы передать эти 34 процента акций другой иностранной компании или той же “Рио Тинто” с тем, чтобы эта компания взяла на себя 100-процентную ответственность, а монгольской стороне ужесточить налогообложение, вместо того, чтобы работать в убыток.

Помимо заключения по проверке парламентской Рабочей группы, членов ПК ВГХ по экономике также ознакомили с секретными материалами проверки управления по борьбе с коррупцией и национального аудиторского управления, связанных с договором по Оюутолгою. Основываясь на трёх вышеперечисленных заключениях Правительство Монголии должно принять решение о дальнейшей судьбе проекта Оюутолгой. Члены парламента выступают с критикой и высказывают свои позиции по необходимости сесть за стол переговоров с инвесторской стороной. И хотя компания “Рио Тинто” заявила о том, что не будет вносить никаких изменений в договор, монгольская общественность ожидает от этой компании проявления бизнес-культуры с тем, чтобы принять предложения монгольской стороны по улучшению договора и достичь договорённости.

В отношении председателя ВГХ Г.Занданшатара, то при встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития он отметил:

“Существуют вопросы, связанные и с нарушением договора, и с налогами. Но “Рио Тинто” продолжает отрицать это. В случае принятия ими какого-либо решения и предоставления ответа, хотелось бы подчеркнуть, что правительство Монголии готово к разрешению проблемы с учётом интересов обоих сторон в открытом режиме согласно принципу равноправия. В то время, когда в мире придерживаются принципа прозрачности, все наши действия будут открытыми. Хотелось бы откровенно сказать, что я критически отношусь к позиции, придерживаемой компанией “Рио Тинто”. Конечно, это бизнес. Есть вопросы, на которые и мы должны обратить внимание. Но в конце концов должен действовать принцип взаимовыгодного сотрудничества с защитой прав и интересов обоих сторон».