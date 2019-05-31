Президент Туркменистана пригласил страны СНГ на Каспийский экономический форум

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил делегации всех стран СНГ на первый Каспийский экономический форум, который состоится 12 августа 2019 года в городе Туркменбаши, передает РИА Новости.

"Ожидаем, что на предстоящем форуме состоится серьезный и предметный разговор о перспективах сотрудничества на Каспии... пользуясь случаем, приглашаю делегации всех стран СНГ принять в нем участие", - сказал Бердымухамедов на заседании совета глав правительств СНГ, которое проходит в Ашхабаде.

Он отметил, что роль Каспийского моря является ключевой в концепции евразийского экономического взаимодействия, и Каспий призван стать "стратегическим узлом объединения" деловых интересов не только прибрежных стран, но и других государств, в том числе участников СНГ.