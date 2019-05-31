Президенты стран СНГ соберутся в Ашхабаде 11 октября

CA-NEWS (TM) - Осеннее заседание совета глав стран СНГ пройдет 11 октября в столице Туркменистана. Об этом журналистам сообщил председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

"Сейчас уже идет подготовка к этому важному для стран СНГ заседанию, 11 октября в городе Ашхабад соберутся президенты стран содружества, где планируют принять ряд важных решений, способствующих дальнейшему укреплению Содружества Независимых Государств", - сказал Лебедев на пресс-конференции.