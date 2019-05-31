Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Москве
- Туркменистан, политика
- 13:59, 31 мая 2019
- Просмотров: 548
CA-NEWS (TM) - Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Москве в октябре. Об этом сообщил председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.
"По предложению России принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в городе Москве 25 октября 2019 года", - сказал он на встрече премьеров в Ашхабаде.
На пресс-конференции по итогам Совета Лебедев уточнил, что все участники встречи в Ашхабаде согласились с предложением.
"Хочу подчеркнуть, что заседание будет проходить в Москве, но под председательством Туркменистана, который сохраняет свое председательство до конца текущего года", - добавил председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ.