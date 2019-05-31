Токаев провел переговоры с главой Европейского совета Дональдом Туском

CA-NEWS (KZ) - Сегодня 31 мая, после официальной церемонии встречи, состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с Дональдом Туском. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и ЕС в различных сферах, передает Акорда.

Токаев подчеркнул, что визит председателя Европейского совета придаст дополнительный импульс развитию связей между Казахстаном и Европейским Союзом.

"Ваш визит имеет очень большое значение. Уверен, наше взаимовыгодное сотрудничество будет только расширяться", - отметил он.

В свою очередь Дональд Туск выразил признательность за приглашение совершить визит в Казахстан.

"У нас с вами есть общий опыт, общая история взаимоотношений. Несмотря на большое географическое расстояние, Казахстан для нас важный и стабильный партнер не только в региональном, но и глобальном контексте", - сказал глава Европейского совета.