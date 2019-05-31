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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте загорелись два автомобиля

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте в очередной раз произошло возгорание автомобиля. На этот раз это была легковушка Mercedes-Benz.

Как сообщили местные СМИ, 30 мая в 10:16 в Центр управления и координации силами и средствами УПБ Ташкента поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле Mercedes-Benz на улице Кичик халка йули в Чиланзарском районе.

На место пожара были направлены 2 пожарных экипажа, которые прибыли на место за 7 минут. При прибытии пожарных стало понятно, что возгорание было ликвидировано хозяином авто и очевидцами. Пострадавших нет.

В тот же день в Яшнабадском районе Ташкента также произошло возгорание грузового автомобиля "Газель".

В последнее время в Ташкенте нередки случаи возгораний легковых автомобилей и автобусов.

Так, в декабре прошлого года, загорелись сразу два автобус в Юнусабадском районе Ташкента, а немного ранее загорелся пассажирский автобус №57.

За последние четыре года в Ташкенте сгорело не менее двадцати восьми пассажирских автобусов марки Mercedes.

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