Токаев и Дональд Туск посетят музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР"

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского Совета Дональд Туск посетят музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР", передает Zakon.kz.

"Официальный визит господина Дональда Туска совпадает с особым днем в истории нашей страны. Сегодня мы отмечаем День памяти жертвам голода сталинской репрессии, унесшей миллионы человеческих жизней. Среди жертв репрессии есть не только казахи, но и представители насильно депортированных народов в Казахстан в количестве около 1,5 млн человек. В связи с этим, мы посетим вместе с вами мемориальный музейный комплекс "АЛЖИР" и почтим память жертв тоталитаризма", - сказал Токаев.

Президент Европейского Совета признался, что тронут посещением Казахстана в национальный день памяти жертв политических репрессий.

"Мемориал жертв в лагере "АЛЖИР", который я сегодня посещу это символическое напоминание об устойчивости человеческого духа перед тоталитаризмом. Многие из моих соотечественников также потеряли свои жизни в ГУЛАГе. Это заставило меня вспомнить, что польский и европейский опыт по переходу к демократии включает и собственный опыт, он потребовал большое количество жертв. Но это дело того стоило", - заключил Туск.