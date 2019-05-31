РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев и Дональд Туск посетят музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР"

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского Совета Дональд Туск посетят музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР", передает Zakon.kz.

"Официальный визит господина Дональда Туска совпадает с особым днем в истории нашей страны. Сегодня мы отмечаем День памяти жертвам голода сталинской репрессии, унесшей миллионы человеческих жизней. Среди жертв репрессии есть не только казахи, но и представители насильно депортированных народов в Казахстан в количестве около 1,5 млн человек. В связи с этим, мы посетим вместе с вами мемориальный музейный комплекс "АЛЖИР" и почтим память жертв тоталитаризма", - сказал Токаев.

Президент Европейского Совета признался, что тронут посещением Казахстана в национальный день памяти жертв политических репрессий.

"Мемориал жертв в лагере "АЛЖИР", который я сегодня посещу это символическое напоминание об устойчивости человеческого духа перед тоталитаризмом. Многие из моих соотечественников также потеряли свои жизни в ГУЛАГе. Это заставило меня вспомнить, что польский и европейский опыт по переходу к демократии включает и собственный опыт, он потребовал большое количество жертв. Но это дело того стоило", - заключил Туск.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Андижане учителей принуждают заплатить по 50 000 сум в благотворительный фонд "Вакф"
  • Фоторепортаж — Возвращение из Сирии в Узбекистан 150 жен и детей боевиков ИГ
  • Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила законопроект о военном положении
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×