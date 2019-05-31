ООН не прекращает борьбу с сексуальными нарушениями со стороны тех, кто служит под ее флагом

CA-NEWS (CA) - В первом квартале 2019 года в ООН поступило 37 заявлений о сексуальных посягательствах со стороны миротворцев, полицейских и гражданских сотрудников, которые служат в миссиях, отделениях, программах и фондах ООН в различных странах мира. Многие из этих обвинений пока не проверены, другие находятся на этапе предварительного расследования.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш твердо заявил о недопустимости любых проявлений сексуального насилия или сексуальных посягательств. В марте прошлого года он представил новую стратегию по предотвращению таких актов. Тем не менее, заявления о случаях сексуальной эксплуатации и надругательств продолжают поступать. В духе открытости и прозрачности в ООН регулярно публикуют отчеты о текущей ситуации.

Так, в первом квартале этого года поступило 37 заявлений, указывающих на причастность к подобным деяниям персонала Организации Объединенных Наций и 33 заявления с обвинениями в адрес сотрудников неправительственных организаций. Согласно заявлениям, общее число пострадавших от нарушений со стороны миротворцев и других служащих операций, фондов и программ ООН составило 49 человек, в основном, это взрослые женщины и девочки.

Некоторые их поступивших обвинений касаются сексуальных надругательств, 27 - сексуальной эксплуатации. Четыре обвинения были признаны необоснованными и производство по ним прекращено. 26 заявлений находятся на разных этапах расследования. Еще по шести заявлениям ведется предварительное дознание.

Пока подтверждена лишь одна жалоба. Уголовное производство по этому делу передано в страну подозреваемого.

Глава ООН неоднократно подчеркивал, что недопустимое поведение некоторых сотрудников ООН порочит репутацию остальных сотрудников ООН, которые добросовестно и преданно работают во имя достижения целей Организации. «Моя стратегия, основанная на политике абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам, является движущей силой культурных преобразований в системе ООН», - заявил Генеральный секретарь в одном из своих докладов. В частности, в миссиях созданы должности советников по вопросам сексуальных нарушений, туда направляют больше женщин, которым легче наладить контакт с пострадавшими. Еще один элемент стратегии – просвещение всех, кто служит под флагом ООН по этим вопросам.

Глава ООН призвал все государства подписать добровольный договор, предусматривающий меры по предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и реагированию на них. На сегодняшний день свои подписи под этим документом поставили представители 110 стран.

У ООН нет мандата на уголовное преследование миротворцев и сотрудников. Ответственность за это лежит на странах, чьи граждане совершили то или иное деяние.

В случае, если обвинения касаются гражданского персонала, то ООН может провести административное расследование и по его результатам отстранить сотрудника от занимаемой должности.