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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял руководителей правоохранительных органов стран СНГ

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 мая принял глав делегаций – руководителей министерств и ведомств внутренних дел стран Содружества Независимых Государств, участвующих в работе проходящих в эти дни в городе Ташкенте мероприятий Совета министров внутренних дел СНГ.

Президент Узбекистана, приветствуя глав делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана, с удовлетворением отметил укрепляющиеся двусторонние и многосторонние партнерские связи между правоохранительными органами стран Содружества, сообщила пресс-служба главы государства.

Подчеркнуто, что сегодня Совет министров внутренних дел СНГ является важным механизмом эффективного взаимодействия, обмена передовым опытом и знаниями, а также тесной координации в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, организованной преступностью и торговлей людьми.

В ходе встречи рассмотрены перспективы расширения сотрудничества органов внутренних дел государств СНГ, в том числе организации эффективного межведомственного взаимодействия, проведения совместных мероприятий, реализации программ в области профессиональной подготовки кадров.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, включая мирное урегулирование ситуации в Афганистане и укрепление партнёрства в борьбе с транснациональной преступностью.

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