Росгеология расширяет сотрудничество с Монголией

CA-NEWS (MNG) - Генеральный директор – Председатель Правления АО «Росгеология» Сергей Горьков принял участие в 22-м заседании Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Улан-Баторе, передает ARD.



В рамках работы МПК состоялась встреча с президентом республики Х.Баттулгой, в ходе которой был затронут вопрос сотрудничества по развитию минерально-сырьевой базы Монголии и подчёркнута важная роль «Росгеологии».

Во время визита в Монголию генеральный директор АО «Росгеологии» также провёл встречи с министром тяжелой и горной промышленности Д.Сумъяабазаром и главой компании «Эрдэнэт» Бадамсуреном Хухором. По итогам состоявшихся переговоров стороны договорились создать совместное предприятие для поиска месторождений полезных ископаемых.

«Монголия - перспективный регион для совершения крупных открытий, - отметил С.Горьков. – Специалистами холдинга еще с советских времен накоплен значительный опыт по работе на территории государства, база геологических данных. Думаю, мы сможем применить эту информацию для сотрудничества с Монголией, в целях развития экономик обеих стран. Росгеология способна стать для Монголии одним из главных стратегических партнеров в национальных и международных геологоразведочных проектах».