В Ташкенте проходит встреча министров внутренних дел государств СНГ
- Узбекистан, общество
- 16:02, 31 мая 2019
- Просмотров: 706
- Обновлено: 16:30, 31 мая 2019
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте начало свою работу заседание Совета министров внутренних дел государств-членов Содружества независимых государств, сообщило УзА.
В нем участвуют руководители, члены Совета, ответственные работники соответствующих ведомств, представители средств массовой информации.
Мероприятие начал министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов с вступительным словом.
Ожидается, что во время заседания будут обсуждены вопросы касательно обмена опытом для обеспечения безопасности, укрепления сотрудничества.
Заседание продолжается.