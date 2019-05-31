В Ташкенте проходит встреча министров внутренних дел государств СНГ

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте начало свою работу заседание Совета министров внутренних дел государств-членов Содружества независимых государств, сообщило УзА.

В нем участвуют руководители, члены Совета, ответственные работники соответствующих ведомств, представители средств массовой информации.

Мероприятие начал министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов с вступительным словом.

Ожидается, что во время заседания будут обсуждены вопросы касательно обмена опытом для обеспечения безопасности, укрепления сотрудничества.

Заседание продолжается.