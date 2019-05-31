Советы безопасности Казахстана и России обсудили меры улучшения сотрудничества

CA-NEWS (KZ) - 31 мая прошли расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России. Стороны рассмотрели взаимодействие двух стран по укреплению различных видов региональной и глобальной безопасности в рамках ООН, ЕАЭС, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ и других международных организаций, сообщает Акорда.
На повестку консультаций также были вынесены вопросы кибербезопасности и обсуждено текущее состояние взаимодействия в данной сфере.
Переговоры прошли под председательством помощника президента Казахстана – секретаря Совета безопасности Калмуханбета Касымова и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
Совместно были выработаны предложения по повышению эффективности партнерства для обеспечения информационной безопасности Казахстана и России.
По итогам работы были даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран.