Советы безопасности Казахстана и России обсудили меры улучшения сотрудничества

CA-NEWS (KZ) - 31 мая прошли расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России. Стороны рассмотрели взаимодействие двух стран по укреплению различных видов региональной и глобальной безопасности в рамках ООН, ЕАЭС, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ и других международных организаций, сообщает Акорда.

На повестку консультаций также были вынесены вопросы кибербезопасности и обсуждено текущее состояние взаимодействия в данной сфере.