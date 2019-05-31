В Ашхабаде начали выявлять мастеров тату

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде начали выявлять мастеров, делающих татуировки. Полиция задерживает и допрашивает людей с татуировками, с целью выявления мастеров, делающих перманентные рисунки на тело - наколки, передает Азатлык.

Рынок услуг по нанесению татуировок в Туркменистане являлся полулегальным, официального запрета не было, но салонов предлагающих данную услугу также не существовало.

Власти Туркменистана на протяжении длительного времени проявляют повышенное внимание к внешнему виду своих граждан, но причин, тех или иных запретов, не разъясняют. Попытки получить официальный комментарий у туркменских чиновников, не принесли результатов, отмечает Азатлык.