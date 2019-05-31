РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде начали выявлять мастеров тату

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде начали выявлять мастеров, делающих татуировки. Полиция задерживает и допрашивает людей с татуировками, с целью выявления мастеров, делающих перманентные рисунки на тело - наколки, передает Азатлык.

Рынок услуг по нанесению татуировок в Туркменистане являлся полулегальным, официального запрета не было, но салонов предлагающих данную услугу также не существовало.

Власти Туркменистана на протяжении длительного времени проявляют повышенное внимание к внешнему виду своих граждан, но причин, тех или иных запретов, не разъясняют. Попытки получить официальный комментарий у туркменских чиновников, не принесли результатов, отмечает Азатлык.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В столице Монголии проходит митинг за отставку правительства (фото)
  • Димаш Кудайберген плюнул в рот 6-месячной девочке
  • В Андижане учителей принуждают заплатить по 50 000 сум в благотворительный фонд "Вакф"
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×