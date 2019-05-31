В Уфе мужчина мужчина из Узбекистана проснулся рядом с трупом любовницы

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 31 мая, утром, в городе Уфе умерла женщина. Ее тело обнаружил в одном из домов на улице Бикбая обнаружил любовник. Сейчас стражи порядка выясняют причины произошедшего.

Как удалось выяснить bash.news, погибшая недавно приехала в Россию из Таджикистана. Мужчина, который обнаружил ее мертвой, тоже не из России - он родом из Узбекистана. В последнее время они жили вместе в квартире на первом этаже девятиэтажки.

Сейчас на месте работает следственная группа. Выясняются причины произошедшего. Следствие не исключает криминальный характер смерти. По данным экспертов, смерть наступила еще ночью.