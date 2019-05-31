Реформа правительства в Армении: Никол Пашинян начал с увольнения 26 заместителей министров

CA-NEWS (CA) - В Армении вступила в решающую стадию масштабная реформа структуры правительства, инициатором которой стал премьер-министр Никол Пашинян. Вечером30 мая его указом были уволены 26 заместителей министров. Число министерств будет сокращено с 17 до 12. Оппоненты Никола Пашиняна обвиняют его в желании сосредоточить в своих руках слишком много власти. Среди ключевых претензий — нежелание нынешних властей придать полиции и Совету национальной безопасности (СНБ) статус министерств, тем самым сделав их подотчетными парламенту, а не лично премьеру, как сейчас, передает "Ъ".



В пресс-службе правительства Армении отметили, что отставка 26 заместителей министров — это следствие структурных изменений в правительстве, согласно которым будут сокращены или реорганизованы некоторые министерства. «В рамках этого в реорганизуемых министерствах заместители министров освобождены от занимаемых должностей. Вслед за этим процессом последуют соответствующие назначения»,— говорилось в сообщении.

Парламент Армении еще 8 мая во втором и окончательном чтении одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О структуре правительства». Согласно инициативе, вместо 17 министерств в Армении останется 12. Также будет ликвидирован пост первого вице-премьера, который был создан (как и пост первого заместителя председателя правящей Республиканской партии Армении) под бывшего премьер-министра Карена Карапетяна. Он должен был занять эту должность после того, как Серж Саргсян сменил бы кресло президента на премьерское, и республика окончательно перешла бы к парламентской форме правления. Но помешала прошлогодняя бархатная революция во главе с Николом Пашиняном.

При этом в результате структурных изменений в составе правительства появится ряд «суперминистерств». Так, в состав Министерства образования и науки войдут Министерство культуры и Министерство спорта и по делам молодежи. Министерство экономического развития и инвестиций будет объединено с Министерством сельского хозяйства. С Министерством территориального управления и развития объединят Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов. И этому же новому Министерству территориального управления и инфраструктуры из Министерства транспорта, связи и информационных технологий будет передана сфера транспорта и управления дорожной инфраструктурой. А вопросами связи и информационных технологий займется Министерство высоких технологий и военной промышленности.

Между тем в ходе парламентских обсуждений этой инициативы правительства наиболее бурные дискуссии развернулись не вокруг количества министерств, а вокруг будущего полиции и Службы национальной безопасности (СНБ). Парламентская оппозиция, в частности бывший партнер Никола Пашиняна по блоку «Елк», а сейчас лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, требовала от премьера выполнить свои обещания в бытность оппозиционером и отказаться от «суперпремьерских» полномочий. И придать полиции и СНБ статус министерств, сделав их подотчетными парламенту, а не лично премьеру, как сейчас.

Выступая с трибуны парламента, Эдмон Марукян на примере своего пиджака (он его снял и продемонстировал коллегам) показывал недостатки предложенной новыми властями реформы системы госуправления: «Эта структура госуправления была названа “костюмом” Сержа Саргсяна, это суперпремьерская система... Представленная же вами система, по сути, является той же системой Сержа Саргсяна».

Однако политическое большинство отказалось прислушаться к предложениям оппозиции, мотивируя это, в частности, нежеланием политизировать СНБ и полицию. Сам Никол Пашинян в парламенте объяснил невыполнение своих обещаний превратить полицию и СНБ в министерства тем, что конкретных сроков он не указал.

Я не считаю, что мы должны раз в год менять статус органов государственного управления»,— сказал премьер.

Он также подчеркнул, что изменения в системе управления должны производиться сбалансированно, чтобы не было хаоса.

По мнению научного сотрудника Института Кавказа (Ереван) Гранта Микаеляна, увольнение 26 заместителей министров — это в первую очередь символический шаг, показывающий серьезность намерений правительства по сокращению кадров, в особенности на самом верху. «Однако он имеет еще два значения. Напомню об упразднении пяти министерств: как следствие, заместители министров тоже теряют свою роль. Наконец, ряд заместителей министров сокращены в остающихся министерствах. Часть этих должностей так и не будет занята, но некоторые позиции могут занять в будущем более лояльные кадры»,— заявил господин Микаелян “Ъ”.

Что касается самой реформы, то, по словам эксперта, ряд объединений министерств может оказаться удачным, а в других случаях реформа «создает только суматоху». «Например, перед сбором урожая упраздняется Министерство сельского хозяйства; не будет Министерства энергетики и природных ресурсов. Те министерства, которым добавлена часть функций упраздняемых ведомств, не смогут с ними справиться»,— отметил Грант Микаелян. И резюмировал: «Исходя из всех заявлений, сделанных в прошлом, можно сделать вывод, что сокращение министерств было самоцелью».