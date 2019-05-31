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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев и Дональд Туск провели переговоры и посетили мемориально-музейный комплекс «АЛЖИР»

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Совета Европы Дональд Туск обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и ЕС в различных сферах, передает Акорда.

Токаев подчеркнул, что визит председателя Европейского совета придаст дополнительный импульс развитию связей между Казахстаном и Европейским Союзом.

"Ваш визит имеет очень большое значение. Уверен, наше взаимовыгодное сотрудничество будет только расширяться", - отметил он.

В свою очередь Дональд Туск выразил признательность за приглашение совершить визит в Казахстан.

"У нас с вами есть общий опыт, общая история взаимоотношений. Несмотря на большое географическое расстояние, Казахстан для нас важный и стабильный партнер не только в региональном, но и глобальном контексте", - сказал глава Европейского совета.

После двусторонней встречи Токаев и Туск посетили музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» в Акмолинской области, передает пресс-служба МИД РК.

Как известно, Дональд Туск является поляком, дважды возглавлял правительство Польши, и весьма символично, что его визит совпал с датой когда в Казахстане отмечается день памяти жертв политических репрессий.

В результате политических репрессий 30-х годов 20 века территория Казахстана превратилась в огромный лагерь. Многие промышленные предприятия обеспечивались рабочей силой только за счет осужденных, их подневольного труда. Через лагеря Казахстана прошли сотни тысяч заключенных. В конце 30-х годов в Казахстан были депортированы представители различных народов, в том числе и Польши. Среди жертв массовых политических репрессий в СССР поляки составили одну из самых многочисленных национальных групп.

Президент Казахстана и глава Евросовета возложили венки к памятным плитам мемориала «АЛЖИР» и осмотрели музейную экспозицию, рассказывающую о судьбе репрессированных.


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