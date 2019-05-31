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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый президент Казахстана вручил дипломы с отличием выпускникам Назарбаев Университета

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана вручил дипломы с отличием выпускникам Назарбаев Университета. Выступая перед участниками церемонии, Нурсултан Назарбаев поздравил всех выпускников и подчеркнул, что за предыдущие четыре выпуска университет окончили более 2 600 студентов, передает Акорда.

"Из завершающих сегодня обучение 963 выпускников 565 окончили программы бакалавриата, 378 – магистратуру, 20 – докторантуру. Более 40% выпускников-бакалавров решили продолжить свое обучение, получив приглашение в лучшие вузы мира", - сказал Назарбаев.

Первый президент указал, что сегодня высококвалифицированные кадры университета вносят значительный вклад в технологическое развитие Казахстана.

"2019 год объявлен Годом молодежи. Образование молодежи является ключевым фактором конкурентоспособности нашей страны в современном мире. Именно от вас, ваших знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана", - обратился он к выпускникам.

Назарбаев также призвал выпускников принимать активное участие в жизни страны и общества.

"Вы должны быть не только высококлассными специалистами, но и активно участвовать в общественной жизни, проявляя свою гражданскую ответственность. Какой бы путь вы ни избрали – продолжить дальнейшее обучение, трудиться на благо страны, представлять Казахстан за рубежом или начать свое дело, желаю вам светлой дороги и реализации намеченных планов, - заключил он.

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