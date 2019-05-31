В Нур-Султане грабители пытались болгаркой вскрыть банкомат

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане двое жителей столицы и житель Акмолинской области решили похитить деньги из банкомата, который находился в одной из городских поликлиник. В вечернее время проникнув в учреждение, они оглушили охранника и пытались болгаркой вскрыть банкомат. Злоумышленники не смогли завершить задуманное и скрылись, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Полицейским, благодаря камерам видеонаблюдения, удалось задержать подозреваемых. Ими оказались трое мужчин, 38, 34 и 29 лет. В ходе расследования выяснилось, что ранее в одном из магазинов подозреваемые похитили платежный терминал.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.