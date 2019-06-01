Еще 400 жителей Согда стали обладателями земельных участков в новом городке Сайхун

CA-NEWS (TJ) - 400 нуждающихся жителей городов и районов Согдийской области стали обладателями земельных участков в строящемся городке Сайхун на севере Таджикистана, передает Авеста.



Церемония распределения участков состоялась сегодня, 31 мая с участием председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода, сообщает пресс-служба госадминистрации Согда.

По данным источника, в последние годы решениями правительства Таджикистана на территории строящегося городка Сайхун для строительства жилья нуждающимся жителям Согда выделено свыше 12,5 тыс. га земли.

В том числе, 3 тыс. 928 га выделены для возведения инфраструктуры городка и свыше 690 га – для закладки интенсивных садов.

Глава Согда ознакомился с проектом нового городка и дал конкретные поручения ответственным структурам по возведению необходимой инфраструктуры.

Источник также сообщил, что в ближайшие дни с территории городка Сайхун будут выделены земельные участки еще свыше 400 нуждающимся семьям.

Напомним, что строящийся городок Сайхун возводится по инициативе и поддержке правительства страны и рассчитан на 220 тысяч семей.