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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Демпартия Монголии внесла в парламент требование об отправке правительства в отставку

CA-NEWS (MNG) -  Сегодня во время заседания сессии парламента Монголии (ВГХ) руководитель парламентского совета от оппозиционной Демократической партии Д.Эрдэнэбат вручил заместителю председателя парламента Л.Энх-Амгалан требование об отправке нынешнего правительства в отставку, передает Mongolnow.

В требовании указаны ряд причин, по которым необходимо отправить в отставку кабинет министров У.Хурэлсуха. Основаниями для отправки действующего состава исполнительной власти послужили не разрешённый до сих пор вопрос получения льготного кредитования в фонде развития малого и среднего предпринимательства, коррупционные вопросы министров, падение курса тугрика, рост цен на топливо и многое другое.

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