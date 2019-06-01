Трамп официально объявит о своём выдвижении на второй срок 18 июня

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что официально объявит об участии в борьбе за второй срок 18 июня в Орландо в штате Флорида.

"Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!", - написал он в пятницу в своем Twitter.