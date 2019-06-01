РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трамп официально объявит о своём выдвижении на второй срок 18 июня

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что официально объявит об участии в борьбе за второй срок 18 июня в Орландо в штате Флорида.

"Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!", - написал он в пятницу в своем Twitter.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Что обсудили Дональд Туск и Эмомали Рахмон? (фото)
  • В Ашхабаде началось заседание Совета глав правительств СНГ
  • В Андижане женщина, которой выдали и затем забрали дом, попала под давление властей
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×