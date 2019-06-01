Китайская компания «Синохайдро» приступила к строительству трех школ за $3,5 млн на юге Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания «Синохайдро» начала строительство трех школ в Хатлонской области, сообщили «Авеста» в пресс-центре министерства образования и науки Таджикистана.

По словам источника, в конце мая текущего года «Синохайдро» положило начало строительству школы №16 на 640 ученических мест в Дангаринском районе и двух школ на 320 мест каждая в городах Левакант и Бохтар Хатлона.

Заказчиком объектов, которые будут построены за счет китайской компании «Синохайдро» в рамках реализации проекта по реконструкции ГЭС Сарбанд, выступает министерство образования и науки РТ.

Школа №16 в Дангаринском районе будет состоять из 24 учебных классов, кабинетов биологии, физики, химии с лабораторией, компьютерного класса, учительской, актового зала, столовой, спортивного зала и других объектов.

Школы в городах Бохтар и Левакант будут состоять из 13 классов, кабинетов биологии, физики, химии с лабораторией, компьютерных классов, библиотеки с читальным залом, и др.

Согласно плану, указанные школы должны быть построены и сданы в эксплуатацию в 2021 году, в преддверии празднования 30-летия Государственной независимости Таджикистана.

Напоминаем, в феврале текущего года , на встрече с журналистами министр образования и науки РТ Нуриддин Саид заявил что Китайская компания Power China (Синохайдро) построит три школы в Таджикистане. «В соответствие с достигнутыми договоренностями школы будут построены в городах Бохтар, Левакант и Дангаринском районе Хатлонской области», – отметил Нуриддин Саид.

Ранее сообщалось, что китайская компания Power China намерена безвозмездно построить три общеобразовательных учреждения на территории Таджикистана. Соответствующее соглашение было подписано в июле 2018 года.

По соглашению Power China построит три школы в городах Бохтар, Левакант и Дангаринском районе Хатлонской области.

Школы рассчитаны на прием, в общей сложности свыше 2,5 тыс. учащихся в две смены. По предварительным оценкам на строительство трех школ будет потрачено порядка $3,5 млн.