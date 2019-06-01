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  1 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан в ходе спецоперации вернул из Сирии 171 ребенка (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Казахстан в рамках очередного этапа специальной гуманитарной операции "Жусан" вернул из зон боевых действий в Сирии 171 ребенка, cообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"По моему поручению с 28 по 31 мая успешно проведен заключительный третий этап специальной гуманитарной операции "Жусан". Из Сирии возвращена очередная группа наших соотечественников. Благодаря слаженной работе государственных структур Казахстана и тесному взаимодействию с зарубежными партнерами из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок", - говорится в заявлении президента, опубликованном его пресс-службой.

По возвращении в Казахстан дети размещены в специальном адаптационном центре, где проходят реабилитацию и получают всю необходимую помощь.

Гуманитарная операция "Жусан" – это акция, которая была инициирована первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялется с прошлого года. В результате комплекса мероприятий из зон боевых действий на родину возвращены 357 детей.

Напомним, 30 мая 148 узбекских женщин и детей из семей боевиков террористической группировки «Исламское государство» были переданы сирийскими курдами делегации консульства Узбекистана для возвращения на родину.

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