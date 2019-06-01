Президент Монголии наложил вето о внесении изменений в основной административный закон

Глава монгольского государства считает, что этот законопроект не только нарушает Конституцию страны, но и отметил, что все административные решения правительства и его подведомственных учреждений и их деятельность выходят за рамки судебной надзорной деятельности, а также полностью нарушают правовые гарантии сотрудников этих организаций.

Таким образом, в случае наложения президентом страны вето на законопроект в день проведения заседания сессии парламента, парламент обязан принять решение по данному вопросу в течение 14 суток, основываясь на решении соответствующего постоянного комитета парламента. При этом президентское вето считается принятым парламентом в случае получения 66,6% или две третьих голосов парламентариев.