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  1 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии наложил вето о внесении изменений в основной административный закон

CA-NEWS (MNG) -  31 мая президент Монголии Халтмагийн Баттулга наложил полное вето на законопроект о внесении изменений и дополнений в основной административный закон, внесённый правительством страны и утверждённый парламентом (Великий государственный Хурал - ВГХ) в начале мая этого года, передает Mongolnow.

Глава монгольского государства считает, что этот законопроект не только нарушает Конституцию страны, но и отметил, что все административные решения правительства и его подведомственных учреждений и их деятельность выходят за рамки судебной надзорной деятельности, а также полностью нарушают правовые гарантии сотрудников этих организаций.

Таким образом, в случае наложения президентом страны вето на законопроект в день проведения заседания сессии парламента, парламент обязан принять решение по данному вопросу в течение 14 суток, основываясь на решении соответствующего постоянного комитета парламента. При этом президентское вето считается принятым парламентом в случае получения 66,6% или две третьих голосов парламентариев.

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