РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Чирчике проведены тактико-специальные учения по отражению атаки условных террористов

CA-NEWS (UZ) -  В одной из воинских частей министерства обороны Узбекистана недавно проведены тактико-специальные учения по теме: “Действия администрации предприятия и формирований сил гражданской защиты при возникновении на объектах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при возникновения террористической и пожарной опасности”, сообщает пресс-служба минобороны РУз.

В учениях приняли участие военнослужащие командования Войск охраны категорированных объектов министерства обороны, сотрудники унитарного предприятия “Ўрта Чирчиқ ГЭС Каскади”, Ташкентского областного и Бостанлыкского районного отделений МЧС, Бостанлыкского РОВД.

Согласно утвержденного плана в течение недели с офицерским составом воинской части проводились командно-штабные занятия по подготовке к данным учениям. Сценарий учений наносился на карты, подготовленные для проведения мероприятия. Тактико-специальные учения прошли в два этапа.

По замыслу учений, группа условных боевиков на легковом автомобиле организовала нападение на мост, находящйся на автодороге Ташкент-Сиджак. Нападение успешно отражено силами охранявших мост военнослужащих, причем условный противник понес потери.

В ходе учений все намеченные вопросы были практически отработаны. Военнослужащие получили нужные навыки, командиры подразделений в ходе учебного боя усовершенствовали методику управления подчиненными.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Дмитрий Медведев «заселфился» в древней Хиве
  • В Ашхабаде началось заседание Совета глав правительств СНГ
  • В Андижане женщина, которой выдали и затем забрали дом, попала под давление властей
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×