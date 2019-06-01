В Чирчике проведены тактико-специальные учения по отражению атаки условных террористов

- Узбекистан, общество
- 11:52, 01 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - В одной из воинских частей министерства обороны Узбекистана недавно проведены тактико-специальные учения по теме: “Действия администрации предприятия и формирований сил гражданской защиты при возникновении на объектах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при возникновения террористической и пожарной опасности”, сообщает пресс-служба минобороны РУз.
В учениях приняли участие военнослужащие командования Войск охраны категорированных объектов министерства обороны, сотрудники унитарного предприятия “Ўрта Чирчиқ ГЭС Каскади”, Ташкентского областного и Бостанлыкского районного отделений МЧС, Бостанлыкского РОВД.
Согласно утвержденного плана в течение недели с офицерским составом воинской части проводились командно-штабные занятия по подготовке к данным учениям. Сценарий учений наносился на карты, подготовленные для проведения мероприятия. Тактико-специальные учения прошли в два этапа.
По замыслу учений, группа условных боевиков на легковом автомобиле организовала нападение на мост, находящйся на автодороге Ташкент-Сиджак. Нападение успешно отражено силами охранявших мост военнослужащих, причем условный противник понес потери.
В ходе учений все намеченные вопросы были практически отработаны. Военнослужащие получили нужные навыки, командиры подразделений в ходе учебного боя усовершенствовали методику управления подчиненными.