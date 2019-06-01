В Чирчике проведены тактико-специальные учения по отражению атаки условных террористов

CA-NEWS (UZ) - В одной из воинских частей министерства обороны Узбекистана недавно проведены тактико-специальные учения по теме: “Действия администрации предприятия и формирований сил гражданской защиты при возникновении на объектах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при возникновения террористической и пожарной опасности”, сообщает пресс-служба минобороны РУз.

В учениях приняли участие военнослужащие командования Войск охраны категорированных объектов министерства обороны, сотрудники унитарного предприятия “Ўрта Чирчиқ ГЭС Каскади”, Ташкентского областного и Бостанлыкского районного отделений МЧС, Бостанлыкского РОВД.

Согласно утвержденного плана в течение недели с офицерским составом воинской части проводились командно-штабные занятия по подготовке к данным учениям. Сценарий учений наносился на карты, подготовленные для проведения мероприятия. Тактико-специальные учения прошли в два этапа.

По замыслу учений, группа условных боевиков на легковом автомобиле организовала нападение на мост, находящйся на автодороге Ташкент-Сиджак. Нападение успешно отражено силами охранявших мост военнослужащих, причем условный противник понес потери.

В ходе учений все намеченные вопросы были практически отработаны. Военнослужащие получили нужные навыки, командиры подразделений в ходе учебного боя усовершенствовали методику управления подчиненными.