За тендер на строительство двух АЭС в Казахстане поборются компании США, Китая, России, Южной Кореи и французско-японский консорциум

CA-NEWS (KZ) - За тендер на строительство двух АЭС в Казахстане поборются компании США, Китая, России, Южной Кореи и французско-японский консорциум. Победителя тендера выявят в сентябре 2019 года.

Южнокорейская госкорпорация Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 31 мая сообщила о намерении участвовать в проектировании, закупках и строительстве двух АЭС в Казахстане, сообщает BussinesKorea.

KHNP подала заявку на тендер, где представила предложение по проекту АЭС, озвучила детали и оценки возможности постройки и перечислила технологические мощности и финансовые возможности.