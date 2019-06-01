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  1 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За тендер на строительство двух АЭС в Казахстане поборются компании США, Китая, России, Южной Кореи и французско-японский консорциум

CA-NEWS (KZ) -  За тендер на строительство двух АЭС в Казахстане поборются компании США, Китая, России, Южной Кореи и французско-японский консорциум. Победителя тендера выявят в сентябре 2019 года.

Южнокорейская госкорпорация Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 31 мая сообщила о намерении участвовать в проектировании, закупках и строительстве двух АЭС в Казахстане, сообщает BussinesKorea.

KHNP подала заявку на тендер, где представила предложение по проекту АЭС, озвучила детали и оценки возможности постройки и перечислила технологические мощности и финансовые возможности.

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