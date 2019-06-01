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  1 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Иди Фитр в Таджикистане отметят 5 июня

CA-NEWS (TJ) -  Праздник Иди Фитр (Ид-аль-Фитр) в Таджикистане отметят 5 июня. Такое решение принято по итогам заседания Совета улемов Исламского центра страны, состоявшегося в субботу, передает Авеста.

Праздничный намаз, согласно решению Совета улемов, состоится 5 июня в 6 часов утра.

В этом году в Таджикистане священный месяц Рамазан наступил 6 мая. Первый намаз «таровех», который читают исключительно в месяц Рамазан, мусульмане Таджикистана совершили вечером 5 мая.

Каждый год месяц Рамазан начинается на 10 дней раньше предыдущего поста. В прошлом году в Таджикистане он начался 16 мая.

Рамазан — месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

В этом году размер «закята» (обязательный годовой налог в пользу бедных) обязаны давать те мусульмане, которые имеют лишние средства в размере не менее 20 тыс. сомони: из этой суммы они должны дать закат 500 сомони.

Размер фитра (пожертвования) в текущем году установлен в размере 5 сомони за весь месяц. Духовное управление мусульман Таджикистана определило данную сумму, исходя из средней стоимости двух килограммов пшеницы, согласно исламским канонам.

По теории, пожилые и больные люди, которые не могут держать пост, должны отдать бедным 300 сомони, то есть каждый день жертвовать по 10 сомони.

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