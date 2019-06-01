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  1 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан получил статус страны, свободной от ящура и африканской чумы

CA-NEWS (KZ) -  На официальной церемонии 87-й Генеральной сессии Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) Казахстану были вручены сертификаты о статусе благополучия от ящура и африканской чумы свиней.

Ранее в 2015 году Казахстан получил статус МЭБ для 9 областей, как зоны благополучной от ящура без вакцинации. В 2017 году республика получила статус для 5 областей, как зоны свободной от ящура с вакцинацией. Таким образом, Казахстан признан страной полностью свободной от ящура.

В прошлом году в связи с принятием программы развития мясного животноводства было проведено деление зоны благополучной от ящура без вакцинации на 5 отдельных зон благополучных по ящуру без вакцинации.

Таким образом, Казахстан в настоящее время имеет статусы МЭБ по благополучию по ящуру для 10 зон на всей территории страны.

Кроме того Казахстан признан страной свободной от африканской чумы свиней.

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