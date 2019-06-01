Президент Узбекистана встретился с главой Европейского Совета

- Узбекистан, политика
- 13:44, 01 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 мая провел встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Стороны обсудили ряд вопросов укрепления сотрудничества в центральноазиатском регионе, сообщает пресс-служба президента РУз.
Мирзиёев отметил развитие политического диалога и продуктивного сотрудничества между своей страной и Европейским союзом в торгово-экономической, инновационной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
В ходе встречи стороны также обсудили ряд вопросов международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.
Дональд Туск, в свою очередь высоко оценил усилия Ташкента по устранению последствий экологической катастрофы в Аральском море и подтвердил готовность к взаимодействию в рамках трастового фонда для Приаралья.
Кроме того, президент Узбекистана и глава Евросовета подчеркнули важность усиления взаимодействия в регионе в соответствии с новой стратегией Евросоюза по Центральной Азии.
В заключение встречи подчеркнута приверженность дальнейшему укреплению полномасштабного партнерства и расширению многопланового сотрудничества в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития всего региона.
В пресс-службе отметили, что официальный визит главы Евросовета в Узбекистан проходил в год 25-летия установления дипотношений Узбекистана и ЕС.