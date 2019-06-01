Узбекистан, Huawei и ряд иностранных инвесторов подпишут соглашение по реализации проекта «Безопасный город»

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан, Huawei и ряд иностранных инвесторов в ближайшее время подпишут трехстороннее соглашение по реализации проекта "Безопасный город" в Узбекистане, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Сейчас мы ведем расчеты совместно с Мининфокомом по данному проекту. Параллельно идут переговоры с китайскими инвесторами, которых планируется привлечь к данной инициативе. Huawei готов делиться своим богатым опытом в этом направлении, так как компания участвовала в построении системы "Безопасный город" более чем в 400 городах. Эта успешные проекты в Китае, Кении, Пакистане", – отметил директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Huawei в Узбекистане Даврон Азизов.

По его словам, на первом этапе реализации проекта речь идет об инвестиционной сумме в 300 миллионов долларов.

"Эта сумма сейчас еще обсуждается между Узбекистаном и инвесторами. В ближайшее время мы планируем подписать трехстороннее соглашение, и проект перейдет в практическую плоскость", – рассказал он.

Напомним, в ходе недавнего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в КНР стало известно, что китайские компании Huawei и CITIC Guoan Information Technology планируют инвестировать свыше 1 миллиарда долларов в развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана.

Эти средства пойдут на развитие электронного правительства, цифровой экономики, информационных технологий, телемедицины и IT-телефонии.

Кроме того, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций было поручено совместно с операторами мобильной связи изучить продвижение технологий 5G компании Huawei в Узбекистане, в частности, в рамках развития и модернизации сетей "Узмобайл" и Ucell.

Компания Huawei инициирует цифровую дипломатию в мире, особенно в странах, участвующих в инициативе "Пояс и путь". Об этом заявил в интервью Синьхуа директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Huawei в Узбекистане Даврон Азизов во время презентации новой технологии компании для представителей дипломатического корпуса в Ташкенте.

По его словам, компания Huawei ведет свою деятельность в странах-участницах инициативы "Пояс и Путь" и продвигает цифровую трансформацию. "Мы призываем эти государства переходить на более оптимальные цифровые услуги, которые позволяют сохранить бюджет страны и увеличить эффективность работы", - отметил Д. Азизов.