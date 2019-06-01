РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан, Huawei и ряд иностранных инвесторов подпишут соглашение по реализации проекта «Безопасный город»

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан, Huawei и ряд иностранных инвесторов в ближайшее время подпишут трехстороннее соглашение по реализации проекта "Безопасный город" в Узбекистане, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Сейчас мы ведем расчеты совместно с Мининфокомом по данному проекту. Параллельно идут переговоры с китайскими инвесторами, которых планируется привлечь к данной инициативе. Huawei готов делиться своим богатым опытом в этом направлении, так как компания участвовала в построении системы "Безопасный город" более чем в 400 городах. Эта успешные проекты в Китае, Кении, Пакистане", – отметил директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Huawei в Узбекистане Даврон Азизов.

По его словам, на первом этапе реализации проекта речь идет об инвестиционной сумме в 300 миллионов долларов.

"Эта сумма сейчас еще обсуждается между Узбекистаном и инвесторами. В ближайшее время мы планируем подписать трехстороннее соглашение, и проект перейдет в практическую плоскость", – рассказал он.

Напомним, в ходе недавнего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в КНР стало известно, что китайские компании Huawei и CITIC Guoan Information Technology планируют инвестировать свыше 1 миллиарда долларов в развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана.

Эти средства пойдут на развитие электронного правительства, цифровой экономики, информационных технологий, телемедицины и IT-телефонии.

Кроме того, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций было поручено совместно с операторами мобильной связи изучить продвижение технологий 5G компании Huawei в Узбекистане, в частности, в рамках развития и модернизации сетей "Узмобайл" и Ucell.

Компания Huawei инициирует цифровую дипломатию в мире, особенно в странах, участвующих в инициативе "Пояс и путь". Об этом заявил в интервью Синьхуа директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Huawei в Узбекистане Даврон Азизов во время презентации новой технологии компании для представителей дипломатического корпуса в Ташкенте.

По его словам, компания Huawei ведет свою деятельность в странах-участницах инициативы "Пояс и Путь" и продвигает цифровую трансформацию. "Мы призываем эти государства переходить на более оптимальные цифровые услуги, которые позволяют сохранить бюджет страны и увеличить эффективность работы", - отметил Д. Азизов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Дмитрий Медведев «заселфился» в древней Хиве
  • В КНДР дипломаты были казнены за провалившийся саммит США-Северная Корея
  • В Ашхабаде началось заседание Совета глав правительств СНГ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×