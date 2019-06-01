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  1 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Представители Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры после инцидента на границе

CA-NEWS (UZ) -  31 мая состоялась встреча председателя государственной пограничной службы Кыргызской Республики полковника Уларбека Шаршеева и заместителя председателя службы – командующего пограничными войсками СГБ Республики Узбекистан генерал-майора Руслана Мирзаева, в ходе которой стороны с выездом в район инцидента, произошедшего в ночь с 30 на 31 мая текущего года:

- обсудили складывающуюся обстановку на кыргызско – узбекской границе;

- с участием руководителей пограничных представительских аппаратов на местах осуществили осмотр места инцидента, договорились провести совместное расследование, по результатам которого привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Сторон.

Руководители пограничных ведомств Сторон подтвердили приверженность строго выполнять определенный Главами государств Кыргызской Республики и Республики Узбекистан курс на поддержание мира и спокойствия на совместно охраняемой Государственной границе, решение возникающих вопросов в духе добрососедства, дружбы, доверия и конструктивного сотрудничества.

31 мая пограничный наряд обнаружил вблизи границы две автомашины Узбекистана. Автомашины проигнорировали требование пограничников остановиться. Пограничный наряд произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако автомашины продолжили движение, и пограничный наряд Кыргызстана применил оружие по колесам автотранспорта, в результате чего один гражданин Узбекистана получил ранение. Раненный был доставлен в Мархаматскую районную больницу Узбекистана.
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