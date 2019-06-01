Представители Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры после инцидента на границе

- Узбекистан, политика
- 14:17, 01 июня 2019
- Просмотров: 552
CA-NEWS (UZ) - 31 мая состоялась встреча председателя государственной пограничной службы Кыргызской Республики полковника Уларбека Шаршеева и заместителя председателя службы – командующего пограничными войсками СГБ Республики Узбекистан генерал-майора Руслана Мирзаева, в ходе которой стороны с выездом в район инцидента, произошедшего в ночь с 30 на 31 мая текущего года:
- обсудили складывающуюся обстановку на кыргызско – узбекской границе;
- с участием руководителей пограничных представительских аппаратов на местах осуществили осмотр места инцидента, договорились провести совместное расследование, по результатам которого привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Сторон.
Руководители пограничных ведомств Сторон подтвердили приверженность строго выполнять определенный Главами государств Кыргызской Республики и Республики Узбекистан курс на поддержание мира и спокойствия на совместно охраняемой Государственной границе, решение возникающих вопросов в духе добрососедства, дружбы, доверия и конструктивного сотрудничества.