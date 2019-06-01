В 201-й РВБ в Таджикистане появился батальон беспилотной авиации

CA-NEWS (TJ) - На базе 201-й российской военной базе создан первый батальон беспилотной авиации, сообщает пресс-центр ЦВО России. Отмечается, что данный шаг позволит усилить боевой потенциал мотострелков и артиллерии. Костяком батальона стал новейший комплекс БПЛА «Орлан».

«БПЛА намного улучшат качество воздушной разведки. С помощью БПЛА станет точнее корректировка огня, которая будет вестись в режиме реального времени на расстоянии до 120 километров», - говорится в сообщении ЦВО.

Беспилотный комплекс «Орлан» предоставляет возможность ведения разведки в самых труднодоступных местностях, независимо от климатических условий. Они могут работать непрерывно до 15 часов.

«С помощью многофункционального комплекса российского производства имеется возможность управления четырьмя беспилотниками одновременно. Также система способна создавать локальную сеть на 30 операторов для контроля за полезными нагрузками», - добавили представители ЦВО.

На данный момент уже запланирована на 3 июня подготовка первых экипажей БПЛА.