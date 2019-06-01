В Санкт-Петербурге скончался председатель памирской диаспоры Бахтибек Бердов (Бабек)

CA-NEWS (TJ) - 30 мая в одной из медицинских учреждений Санкт-Петербурга скончался руководитель РОО «Памир», заместитель председателя консультативного совета при СПБ ГКУ «СПБ Дом национальностей», экс-депутат Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» Бахтибек Бердов, сообщает Pamir Daily.

По предварительным данным, Бердов скончался от болезни, связанной с грибковой инфекцией. Однако, источники близкие к покойному утверждают, что его смерть может быть не случайной и возможно его оппоненты были в этом заинтересованы. «Его хотели назначить на большую должность в городской администрации. Никто и не предполагал, что эта болезнь может привести к смерти», — отметил наш собеседник.

Бахтибек Бердов, известный среди памирцев как Бабек, считался одним из самых влиятельных представителей памирской диаспоры Санкт-Петербурга и оказывал помощь и содействие всем таджикистанцам независимо от их региональной принадлежности.

В прошлом Бабек был известен своей принципиальной позицией и оппозиционностью по отношению к официальному Душанбе. Однако за последние годы, начал активно сотрудничать с таджикскими властями и посольством Таджикистана в России.

Короткая информация:

Бердов Бахтибек Худобердиевич

Родился в 1965 году. С 1984 — 1986 г. служил в рядах Вооруженных сил. 1986 — 1987 г. — учился в ПУ № 89, затем в 1-ом Ленинградском индустриально¬-Педагогическом техникуме. После окончания техникума вернулся в ПУ № 89 на должность мастера производственного обучения. В 2000 году закончил РГПУ им. А.И. Герцена, а позже Северо-западную академию Госслужбы. В настоящее время работает старшим мастером в колледже Водных ресурсов. Чемпион Европы, вице-чемпион Советского Союза, 4-х кратный чемпион Петербурга по карате. Председатель общественной организации «Диаспора представителей народов «Памира»». Награжден грамотой Министерства образования РФ, «Почетный работник профтехобразования». Депутат Муниципального совета МО Ульянка 4, -го созывов. Выдвинут избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделении партии «Единая Россия».