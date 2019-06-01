Генпрокуратура Узбекистана прокомментировала арест зданий ресторанов сети «Caravan Group»

CA-NEWS (UZ) - Ввиду распространения в социальных сетях информации о ситуации вокруг сети ресторанов ООО “Caravan Group” сообщается, что решениями Ташкентского межрайонного экономического суда (от 20.11.2018, 16.01.2019, 28.01.2019 и 05.03.2019) с ООО “Kreative Studio Caravan”, ООО “Protekt Konsalt”, ООО “Caravan Group” и ООО “Karavan Art” взыскано в пользу АК “Асакабанк” 15,5 млрд. сум, АКБ “Капитал банк” 3,7 млрд. сум и в пользу государства 77,2 млн. сум. Взыскание кредитной задолженности обращено на залоговое недвижимое имущество общей стоимостью 21,6 млрд. сум, расположенное по адресу: Мирзо Улугбекский район, улица Шуртепа дом 253, Яккасарский район, улица А.Каххор дом 25, а также здания и сооружения на территории массива Хужакент Бустанлыкского района Ташкентской области.

На основании исполнительных актов в соответствующем порядке возбуждено исполнительное производство, следует отметить, что для добровольного исполнения предприятиям-должникам был предоставлен срок до 15 дней, руководители предприятий были уведомлены в установленном порядке, копии исполнительных решений переданы им своевременно. Также лично Т.Мусину сотрудниками БПИ были даны разъяснения о сути исполнительных действий.

В связи с невыполнением в добровольном порядке требований исполнительных документов государственным исполнителем были осуществлены принудительные исполнительные действия. Претензии руководителя предприятия-должника на действия сотрудников Бюро некорректны, так как БПИ лишь осуществляет строгое обеспечение принудительных исполнительных действий в отношении предприятий-должников, действуя исключительно в рамках судебного решения.

В ходе принудительных исполнительных действий наложен арест на здания и сооружения, расположенные по адресу: Яккасарский район, улица А.Каххор дом 25 (ресторан “Chelsea ARMS”, стоимостью 4 млрд. сум) и на территории массива Хужакент Бустанлыкского района Ташкентской области (ресторан “Cinara's”, 6 млрд. сум), которые 14.05.2019 года выставлены на электронные аукционные торги, с соответствующим направлением уведомления руководителям предприятий-должников об этом. Аукционные торги данных недвижимых имуществ намечено провести 13 и 14 июня текущего года.

В настоящее время продолжаются исполнительные действия по обеспечению исполнения судебных решений.