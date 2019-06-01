В Нур-Султане состоялось открытие первого в Центральной Азии фестиваля Comic Con(фото)

CA-NEWS (KZ) - В столице Казахстана 31 мая состоялось открытие первого в Центральной Азии фестиваля Comic Con.

Мероприятие призвано воссоздать атмосферу фантастического мира комиксов и

основанных на них направлений искусства и творчества.

По последним оценкам, более 10 000 человек посетило фестиваль Comic Con Astana в день открытия.

Организаторы предложили гостям выбрать, какую из тематических секций посетить во время мероприятия. В их числе – основная сцена, где прошли спикерские выступления, сессии вопросов и ответов, специальные показы сериалов «Флэш» и «Стрела» от Sony Television. Параллельно действовали комикс-павильон, зона киберспорта, кино-павильон, зона настольных игр и зал автограф-сессий.