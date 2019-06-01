Глава партии НДПУ Кетмонов покинул свой пост, его место занял Иноятов

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 1 июня, в Ташкенте состоялся внеочередной пленум Центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана, сообщает корреспондент UzNews.uz.

На пленуме было принято решение об освобождении от должности председателя Центрального совета партии Хатамжона Кетмонова. Вместо него партию возглавил бывший министр народного образования Улугбек Иноятов. До этого назначения, с июня 2018 года, Иноятов работал ректором Наманганского государственного университета.