Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Владимир Зеленский

CA-NEWS (CA) - Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение", — говорится в сообщении.

В администрации главы государства добавили, что Зеленский считает проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", представленный в палате представителей конгресса США, важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.