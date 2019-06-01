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  1 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CA-NEWS (CA) -  Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение", — говорится в сообщении.

В администрации главы государства добавили, что Зеленский считает проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", представленный в палате представителей конгресса США, важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

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