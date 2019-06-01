«Rio Tinto» села на шею монголов, инвестирующих в проект, который даст прибыль спустя 35 лет, - зампредседатель парламента Монголии

CA-NEWS (MNG) - На заседании постоянного комитета парламента Монголии (ВГХ) по экономике от 29 мая этого года в ходе обсуждения заключения парламентской рабочей группы по проверке вопроса об осуществлении проекта медно-золотого рудника Оюутолгой зампредседателя ВГХ Л.Энх-Амгалан выступил с резкой критикой и выразил свою позицию по данному вопросу, передает Mongolnow.

«Если изначально общая стоимость проекта Оюутолгой составляла $4,1 млрд, то сегодня эта цифра возросла в четыре раза и достигла суммы в $14,6 млрд. Как те, кто представляет монгольскую сторону в проекте Оюутолгой, могут говорить о том, что Монголия начнёт получать первую прибыль в 2048 году? Разве бывает дурак, инвестирующий и становящийся акционером проекта, который принесёт прибыль спустя 35 лет? Рио Тинто на самом деле “села на шею” монголам. Не должно быть проекта, куда вложены инвестиции, приведшего акционера к задолженности. По предварительным подсчётам будущий доход Оюутолгоя составит 118 млрд. долларов. Но в то время курс меди составлял 4400 долларов. Сейчас же курс повысился и составляет 6200 долларов. Почему монгольская сторона не может внести поправки в стоимость реальных рыночных цен и сесть за стол переговоров с Рио Тинто? Бизнес ведётся на результатах постоянных переговоров. Мы теряли такие возможности на протяжении 10 лет. Только из-за того, что не смогли построить ТЭС по обеспечению Оюутолгой, мы потеряли 400 млн. долларов».

«Сегодня мы говорим, что любим свой народ. Но мне стыдно, что я состою в парламенте, который довёл прибыль, акции своего народа и проект, акционером которого является, до такого плачевного состояния. И хотя существует множество вариантов сделать договор эффективным и прибыльным, почему этот вопрос ни разу не вносится на обсуждение парламента? Представляющие 34 процента акций монгольской стороны, не завершится ли использование этого месторождения к 2048 году?», - заключил зампредседатель парламента.

*Справка: Turquoise Hill - канадская компания «Тёркиз Хил Ресорс», дочка Rio Tinto, владеет 66% акций разрабатываемого монгольского месторождения Оюу толгой.

Оюу Толгой занимает третье место в мире среди крупнейших месторождений меди и шестое место в мире по запасам золота. Разработка ведется как открытым (карьеры), так и в подземным (шахты) способами. Месторождение, открытое в 2001 году, находится в пустыне Гоби примерно в 550 километрах от столицы Монголии Улан-Батора. Компании Turquoise Hill Resources (ранее Ivanhoe Mines) и Rio Tinto подписали в 2009 году соглашения с правительством Монголии о долгосрочном сотрудничестве и инвестициях.

