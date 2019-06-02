В Намангане женщин, привлеченных к оплачиваемым общественным работам, заставляют таскать кирпичи на стройке

CA-NEWS (UZ) - Власти Янгикурганского района Наманганской области отправили на стройку коттеджей около ста специалистов по работе с женщинами махаллинских комитетов, а также женщин, привлеченных к оплачиваемым общественным работам.

По сообщениям источников «Озодлика», специалисты по работе с женщинами более чем семидесяти махаллей (сходов граждан), а также женщины, привлеченные к оплачиваемым общественным работам, с 26 мая отправлены на стройку коттеджей и многоэтажных жилых зданий в Янгикурганском районе Наманганской области.

В разговоре с нашим репортером специалист по работе с женщининами, работающая в одном из янгикурганских махаллинских комитетов, говорит, что была вынуждена отправиться на стройку из-за страха потерять работу.

– На протяжении последних четырех дней нас заставляют работать на стройке с 7 часов утра до 6 часов вечера. Наши мужчины работают на стройках в Казахстане и России, здешние строительные работы остались женщинам. Нас отправили на стройку коттеджей, пригрозив, что в противном случае уволят с работы. В чем наша вина?! В том, что мы являемся специалистами по работе с женщинами? Это ведь настоящий рабовладельческий строй!, – жалуется собеседница.

Напомним, что с ноябре прошлого года во всех махаллинских сходах граждан была введена должность специалиста по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях.

Еще одна собеседница из Янгикурганского района сказала «Озодлику», что председатель районного Комитета женщин пригрозила, что уволит с работы женщин, отказавшихся выйти на стройку новых объектов.

​– Мы вышли на стройку, чтобы не испортить отношения с чиновницей. Кому понравится работать под полящим солнцем? Просто у нас нет иного выхода, мы вынуждены подчиняться приказам руководства. Именно благодаря этой работе мы кормим свои семьи. Если нас уволят, то мы останемся без работы. Другой работы в нашем районе нет, – говорит вторая собеседница.

Однако глава Комитета женщин Янгикурганского района Нигора Абдурахманова в телефонном разговоре с нашим репортером заявила, что женщины вышли на стройку новых коттеджей и многоэтажных жилых домов добровольно. Кроме того, чиновница добавила, что не угрожала увольнением специалистам махаллинских комитетов.

– Каждая специалист по работе с женщинами привлекла к оплачиваемым общественным работам безработных женщин из своей махалли. Сейчас на хашар вышли только эте женщины. Деньги, поступившие от хашара, будут переведены в качестве первоначального взноса за жилье женщин с инвалидностью и женщин из малоимущих семей. Специалисты по работе с женщинами не работают на стройке, они утром привозят участниц хашара на объект, следят за их работой, а в конце дня увозят их обратно. Никто не привлекает к строительным работам специалистов махаллинских комитетов. Это всего лишь хашар. Женщины, привлеченные к оплачиваемым общественным работам, помогают строителям, занимаются уборкой комнат, – сказала «Озодлику» председатель Комитета женщин Янгикурганского района Нигора Абдурахманова.