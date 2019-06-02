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  2 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде сохраняются очереди за рисом и сахаром

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде в эти дни перед государственными продовольственными магазинами выстраиваются огромные очереди из желающих купить сахар, рис и растительное масло по установленным государством ценам.

«Со стороны двора у магазинов, количество стоящих в очереди, доходит до 100 человек. Среди них есть матери с малолетними детьми на руках, пожилые люди, женщины, подростки и дети. Они выстраиваются в очереди с раннего утра. Сахар, рис и растительное масло продают через черный вход магазинов», - сообщил 31 мая корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде.

По словам корреспондента, рис отпускается по 3 килограмма в руки, по цене 8 манатов за килограмм. Сахар можно купить только по 1 килограмму на человека по цене 7 манатов. В частных торговых точках килограмм риса продаётся по 20 манатов, а сахар можно купить по 12 манатов.

В то же время некоторые из стоящих в очереди людей, предлагают купить у них сахар с надбавкой 2 маната к стоимости в магазине.

«Некоторые люди простояв в очереди покупают сахар по 7 манатов, а потом предлагают купить по 9 манатов. Неизвестно кто эти люди», - рассказал корреспондент.

Также на видео, которое получила редакция видно, что после того, как один из государственных магазинов прекращает продажу сахара, риса и растительного масла, через заднюю дверь несколько человек забирают эти продукты, а также куриные яйца и грузят их в машину. Корреспонденты также сообщают о том, что в то время, как перед государственными магазинами возникают огромные очереди, на базарах цены на продовольствие растут.

«Килограмм куриных окорочков стоит 10 манатов. До этого можно было купить по 8 манатов. Кроме того, из килограмма замороженных окорочков 120 граммов - это лёд. Газированная вода «Акар» продаётся по 2 маната 70 тенге. Литровая фанта стоит 34 маната 80 тенге. По официальному курсу это почти 10 американских долларов», - рассказал корреспондент.

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