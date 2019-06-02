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  2 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В век спутниковых технологий многие государства неспособны предоставлять точные прогнозы погоды

CA-NEWS (CA) -  Только 27 процентов всех государств мира располагают передовыми гидрометеорологическими технологиями и могут предоставлять качественные и точные прогнозы погоды. Как помочь им воспользоваться техническим прогрессом – этот и другие вопросы обсудят участники Всемирного метеорологического конгресса, который пройдет с 3 по 14 июня в Женеве, передает служба новостей ООН.

«В эпоху передовых спутниковых технологий и искусственного интеллекта есть страны, где по-прежнему нет базовых дождемеров», — заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас накануне открытия Конгресса.

Конгресс ВМО проходит раз в четыре года. В повестке дня - совершенствование метеорологического и климатического обслуживания в эпоху изменения климата; гидрологическое обслуживание и управление водными ресурсами; научные исследования о системах Земли. Будет проведено специальное заседание по вопросам океана. «На полях» конгресса пройдет Всемирная выставка метеорологических технологий.

«Спрос на экспертные знания и профессионализм ВМО и национальных метеорологических и гидрологических служб высок как никогда. Социально-экономические последствия стихийных бедствий, связанных с погодой, климатом и водой, усугубляются вследствие ухудшения состояния окружающей среды, урбанизации и, прежде всего, изменения климата», - заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

ВМО добивается того, чтобы все страны имели доступ к высококачественным прогнозам погоды специализированных центров. ВМО координирует работу тысяч экспертов из метеорологических и гидрологических служб, научно-исследовательских учреждений и академических кругов. Организация служит международным связующим звеном в ежедневном сборе миллионов наблюдений с помощью спутников, наземных и аэрологических станций, океанских буев, а также морских и воздушных судов. Эти данные используются для подготовки ежедневных прогнозов погоды, качества воздуха и условий на море.

Эксперты ВМО едины в том, что сегодня точность прогнозов возросла, но в глобальной базовой системе наблюдений имеются существенные географические пробелы. Многие развивающиеся страны, особенно в Африке и некоторых частях Южной Америки и Азии, не имеют необходимого потенциала в этой сфере.

Ожидается, что Конгресс утвердит новый стратегический план ВМО на период до 2030 года. Его основная задача - повышение готовности государств к экстремальным гидрометеорологическим явлениям.

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