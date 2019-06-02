Гражданин Узбекистана на машине влетел в пешеходов в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - Двое взрослых и ребёнок получили травмы в жёсткой аварии в Петроградском районе Петербурга 1 июня. Влетевший в пешеходов «Рено» приложило столбом, водителя от гнева толпы уберегли полицейские.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, в ДТП на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева пострадал велосипедист, а также мужчина и мальчик восьми лет. Их состояние оценивают как среднетяжёлое.

По предварительной информации, в 17:50 двигавшийся со стороны Троицкого моста белый «Рено Логан» на перекрёстке проехал на жёлтый сигнал светофора и вылетел на тротуар. Под колёса попали пешеходы и велосипедист, машину придавило дорожным знаком. «Рено» попытались взять штурмом прохожие, но от расправы 22-летнего водителя спасли полицейские, скрывшие мужчину в служебном автомобиле. Был ли он трезв, неизвестно.

В группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» уточняют, что водитель – гражданин Узбекистана 1996 года рождения. В салоне был пассажир, но водитель отрицает, что таксовал.