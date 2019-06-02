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  2 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Батут улетел в Костанае

CA-NEWS (KZ) -  В интернете опубликовали видеоролик, на котором видно, как летит батут. По словам автора видео, ЧП произошло в Костанае, сообщает региональное издание “Алау”.

По словам очевидцев, которые сняли происходящее из окна, этот случай произошел в микрорайоне “Аэропорт” 31 мая.

- Это было примерно в 20.30. Поднялся сильный ветер, и батут улетел. Хорошо, что детей там не было. Этот какой-то ужас, – сообщил читатель.

25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.

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