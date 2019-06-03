Глава Андижана признал, что швею Хуршиду Тилляеву обманули с «президентской квартирой»

Хуршида Тиллаева и Шухрат Абдурахмонов

CA-NEWS (UZ) - Глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов признал, что 35-летняя швея Хуршида Тилляева, которой накануне визита президента Мирзиёева подарили дом, а на следующий день после отъезда главы государства попросили освободить жилье, стала жертвой обмана.

На днях на видеопортале Youtube было размещено недавнее выступление на пресс-конференции для местных журналистов главы (хокима) Андижанской области Шухрата Абдурахманова, показанное по телеканалу Zamon TV. В своем выступлении чиновник комментирует интервью 35-летней швеи из Андижана Хуршиды Тилляевой.

«В данном случае они (имеет ввиду местных чиновников – Ред.) допустили одну ошибку, кажется начальник отдела кадров завел этих женщин в эти дома и сказал, что отныне они принадлежат им. Это был всего лишь разговор, всего лишь тема. Если девушка и дала интервью, то это происходило в доме ее матери. Но ведь она до сегодняшнего дня жила в этом доме вместе с матерью. Ну и что, если она дала интервью в доме своей матери? Где здесь ошибка? Я три раза повторяю вам, что девушка, похорошев, просто с жиру бесится. Где вы жили до сегодняшнего дня и какие удобства мы создаем вам сейчас? Где вы находились ранее и чего достигли сейчас? Наш Юртбоши (лидер страны – Ред.) стоит во главе всех этих изменений, мы создаем вам условия», – заявил на пресс-конференции глава Андижанской области.

Напомним, что ранее в своем интервью интернет-изданию Gazeta.uz председатель Комитета комитета женщин Андижанской области Манзура Юнусова подтвердила, что женщин действительно отвозили в новые дома и сообщали, что «это все для них».

«Мы попросили „Уздарьетранс“ (бывшее Узбекское агентство автомобильного транспорта), чтобы они организовали транспорт и отвезли наших сотрудниц в новые дома. Сказали, что это все строится для них. Мы сделали так, чтобы смотивировать их», – сказала в своем интервью Манзура Юнусова.

Как сообщается на сайте администрации Андижанской области, новый коттедж, внутри которого Хуршида Тилляева давала интервью местному телевидению, находится в махалле, получившей название «Мустакилликнинг 27 йиллиги», в Ходжаабадском районе области. На сайте обладминистрации сообщается, что этот коттедж был выдан «матери, младшей сестре и брату-инвалиду» Хуршида Тилляевой.

Кроме того, согласно информации на сайте администрации области, старшая сестра Хуршиды Тилляевой тоже стала обладательницей нового дома в этом массиве.

«А самой Хуршиде, учитывая трудное финансовое положение ее семьи, наличие у нее двух несовершеннолетних детей, а также отсутствие условий для проживания в доме матери, предусмотрено выделение квартиры в одном из многоэтажных домов», – говорится на сайте администрации Андижанской области.

Согласно официальной информации, квартира в многоэтажке Хуршиде Тилляевой будет выдана до августа этого года.

Напомним, что 35-летняя швея из Андижана Хуршида Тилляева сообщала, что накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Андижанскую область она выступила по местному телевидению и радостно сообщила о том, что получила жилье от государства. Женщина жаловалась, что уже на следующий день после отъезда главы государства ее попросили освободить дом.

30 мая еще две швеи из Андижана, коллеги Хуршиды Тилляевой – Муяссар Рахимова и Шохиста Бакирова сообщили, что в день приезда главы государства в Андижанскую область им тоже выдали квартиры в новых коттеджах, но после отъезда президента попросили освободить жилье.

Женщины говорили, что «подарок президента» получила только одна женщина, а остальных местные журналисты «использовали как кукол» для подготовки видеосюжета.