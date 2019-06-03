Узбекистан проявляет интерес к проведению Кубка Азии по женскому футболу

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан значится в числе трех стран, которые выразили заинтересованность в проведении Кубка Азии по женскому футболу в 2022 году, сообщила сегодня Азиатская Конфедерация футбола.

В заявлении организации говорится, что представителям заинтересованных стран отправят приглашения, чтобы они смогли затем представить свои предложения по стадионам. Страна, которая будет принимать состязания, будет определена в 2020 году.

Дедлайн подачи заявок на проведение Кубка Азии истек 31 мая.

Кубок Азии по футболу среди женщин выступает отборочным турниром на чемпионат мира.